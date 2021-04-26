Son dakika: Anlaşma sağlandı! Rusların koronavirüs aşısını Türkiye'de Viscoran firması üretecek

Son dakika: Rusya, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için Viscoran firmasıyla anlaşma sağladı. Üretimin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor

Rusya ile Viscoran İlaç şirketi Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşmaya vardı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada "Türk Viscoran ilaç firması ile Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için el sıkıştık" denildi.

Söz konusu açıklama Sputnik V aşısı adına Rus yetkililer tarafından açılan resmi Twitter hesabından yapıldı. Aynı açıklamada üretimin önümüzdeki aylarda başlanmasının hedeflendiği bilgisine de yer verildi. Ayrıca Türk şirketinin, üretim kapasitesini artırmak adına başka üreticiler ile ortaklık yapabileceği de belirtildi.

KORUYUCULUĞU YÜZDE KAÇ?

Sputnik V, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildi. Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğu yüzde 91,6. Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti.

BAKAN KOCA: SPUTNİK V YAKINDA DEVRE GİRECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Sputnik V'nin çok yakında devreye gireceğini belirterek, "İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." demişti.

SPUTNİK V VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ Mİ?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan üç ayrı varyant, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle dünyayı tehdit ediyor. Hatta şu an Türkiye'de yeni vakaların yüzde 85'i varyant kaynaklı. Peki Sputnik V aşısı varyantlara karşı etkili mi?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, günümüzde yaygın kullanılmakta olan aşıların bu varyantlardan herhangi birine ya da tümüne karşı etkin koruma sağladığını söylemenin çok zor olduğunu belirtti. Balık, "Şunu unutmamak gerekir, aşılar virüslerın varyasyon göstermesi en güç olan korunaklı bölgelerine göre hazırlanmaktadır. Bu kapsamda her ne kadar Sputnik V'nin varyant virüslere etkili olduğunu kanıtlamış bilimsel bir veri olmasa da aşının Kovid-19'un ölümcül etkilerini önleyebileceği öngörülebilir. Bununla beraber Güney Afrika varyantının bazı aşıların etkisini zayıflattığı da gösterilmiştir." dedi.