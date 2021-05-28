Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi

Son dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi. Temsilcimiz, Almanya'nın Köln şehrinde 30 Mayıs'ta oynanacak finale bilet alan ilk takım oldu.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi yarı finalinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekip, son olarak 2019 yılında tamamlanan organizasyonda da final oynamış, CSKA Moskova'ya mağlup olarak sezonu 2. bitirmişti.

MVP seçilen Anadolu Efes'in yıldızı Micic'in ilk sözleri şöyle oldu: Çok zordu son anları kenardan seyretmek. Bahane gibi görülmesin istiyorum ama yorgunlukla saçma saçma hatalar yaptım. Rodrigue ve Shane adına mutluyum. En önemlisi kazanmaktı.

"İYİ DEĞİLİM"

Efes Başantrenörü Ergin Ataman zafere rağmen oyunu beğenmediğini belirterek, "İyi değilim. Aynı hatayı yaptık. 3 çeyrek kusursuz oynadık. Son çeyrekte yine durduk. İnanılmaz hatalar yaptık. Durduramadık Clyburn'ü. Savunmamız sonrasında basketbolumuz var. Set oynamayı bıraktılar. Sadece Clyburn ile oynadılar. Biz de bunu durduramadık" diye konuştu.

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