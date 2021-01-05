Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi

05.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:41

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin lirayı, en yüksek ise 463 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 463 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 6.700 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 59 milyon 879 bin 745,44 lira, işlem miktarı ise 6.700,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 73 milyon 459 bin 810,94 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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