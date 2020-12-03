Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi

03.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:05

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 458 bin 100 lirayı, en yüksek ise 468 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 463 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 981 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 453 milyon 25 bin 967,19 lira, işlem miktarı ise 981,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 153 bin 46,81 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Son dakika! Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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