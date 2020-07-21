Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Son dakika: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralar 405 liradan, çeyrek altın 664 liradan, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 406 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 15.30 itibarıyla 405 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 664 lira, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.839 dolar seviyesinde bulunuyor. 'ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR' Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını belirtti. GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN