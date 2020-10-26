Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi
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Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi

26.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:14

Son dakika: Yeni haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 493 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 liradan, cumhuriyet altını ise 3.294 liradan satılıyor

Cuma gününü 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın saat 11.10 itibarıyla 493 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 liradan, cumhuriyet altını ise 3.294 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.899 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa'da sıkı tedbirlerin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

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Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi

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Haber Yorumları (1)
ALİ: dolar uçtu ondan onsta artsa 600tl diyecek
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