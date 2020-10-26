Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi

Son dakika: Yeni haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 493 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 liradan, cumhuriyet altını ise 3.294 liradan satılıyor