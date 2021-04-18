Son Dakika | Altekma, libero Hüseyin ile yeniden anlaştı

Son dakika habere göre AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon için iç transfer çalışmalarını sürdüren Altekma, takımın önemli isimlerinden libero Hüseyin Şahin ile nikah tazeledi.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon için iç transfer çalışmalarını sürdüren Altekma, takımın önemli isimlerinden libero Hüseyin Şahin ile nikah tazeledi.

Takımın tecrübeli kaptanı Mehmet Özbek ile iyi bir ikili olan 23 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda da lacivert-beyazlı formayı terletecek. Hüseyin'in Altekma ile 6'ncı sezonuna gireceğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, takımın temel taşlarıyla yeniden anlaşmayı hedeflediklerini bu bağlamda Hüseyin Şahin'i de takımda tuttuklarını belirtti. Tendik, "Mehmet ve Hüseyin iyi bir ikili oldular ve sezon boyunca örnek bir dayanışmayla takıma büyük katkı sağladılar. Mehmet Özbek'ten sonra Hüseyin Şahin ile de yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Hüseyin'e sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı