Son Dakika | Altekma, libero Hüseyin ile yeniden anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Altekma, libero Hüseyin ile yeniden anlaştı

Son Dakika | Altekma, libero Hüseyin ile yeniden anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon için iç transfer çalışmalarını sürdüren Altekma, takımın önemli isimlerinden libero Hüseyin Şahin ile nikah tazeledi.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon için iç transfer çalışmalarını sürdüren Altekma, takımın önemli isimlerinden libero Hüseyin Şahin ile nikah tazeledi.

Takımın tecrübeli kaptanı Mehmet Özbek ile iyi bir ikili olan 23 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda da lacivert-beyazlı formayı terletecek. Hüseyin'in Altekma ile 6'ncı sezonuna gireceğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, takımın temel taşlarıyla yeniden anlaşmayı hedeflediklerini bu bağlamda Hüseyin Şahin'i de takımda tuttuklarını belirtti. Tendik, "Mehmet ve Hüseyin iyi bir ikili oldular ve sezon boyunca örnek bir dayanışmayla takıma büyük katkı sağladılar. Mehmet Özbek'ten sonra Hüseyin Şahin ile de yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Hüseyin'e sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" diye konuştu.

 


Son Dakika | Altekma, libero Hüseyin ile yeniden anlaştı
Son Dakika | Altekma, libero Hüseyin ile yeniden anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Altekma, libero Hüseyin ile yeniden anlaştı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 11:31:07. #1.15#

title