Son dakika... Aliağaspor FK'dan 9 transfer
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Aliağaspor FK'dan 9 transfer

19.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:10
Son dakika... Aliağaspor FK'dan 9 transfer

Son dakika habere göre SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'in iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, nisan ayında başlayacak yeni sezon öncesi transfer döneminde takıma kattığı 9 futbolcu için imza töreni düzenledi.

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'in iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, nisan ayında başlayacak yeni sezon öncesi transfer döneminde takıma kattığı 9 futbolcu için imza töreni düzenledi. Kulüp binasında gerçekleştirilen törende Muğlaspor'dan orta saha oyuncusu Zeki Sinanoğlu, Tavşanlı Linyitspor'dan Özkan Yılmaz, Kahramanmaraşspor'dan stoper Bayram Çetin, Belediye Kütahyaspor'dan forvet Mehmet Çağrı Alpaslan, Yenişehir Belediye Spor'dan Serdar Vefa Yeşil, Saruhanlı Belediye Spor'dan Batuhan Doğrukıran, Fatsaspor'dan sol bek Zihni Aydın, Isparta 32 Spor'dan kaleci Ali Yasin Demir ve Çaykur Rizespor'dan kaleci Mert Kuleli hazır bulundu.

Sportif Direktör Burak Akyıldız, "Hakan Şapçı hocamızın takviye istediği mevkiler için 9 futbolcuyu takıma kattık. Yeni gelen arkadaşlarımızın takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Önemli sakatlıklar olmadığı müddetçe transferi sonlandırdık. 23 Mart Salı günü Antalya Belek'te sezon öncesi son hazırlıklar için kampa gireceğiz. 12 gün sürecek kampta 4 takımla hazırlık maçı oynayacağız. Lige iyi bir şekilde başlayarak sezon sonunda 3'üncü Lige çıkmak istiyoruz" dedi.


Son dakika... Aliağaspor FK'dan 9 transfer
Son dakika... Aliağaspor FK'dan 9 transfer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Pelin Öztekin Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Aliağaspor FK'dan 9 transfer - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:12:57. #1.14#
title