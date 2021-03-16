Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz
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Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

16.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:55

Son dakika! Ünlü iş insanı Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini söyleyen Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

"BATARYA DAHİL İLK VE TEK ELEKRİKLİ ARAÇ ÜRETİM TESİSİ OLACAK"

Koç ayrıca, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Çalışan sayımız 12 bine, ihracatımız 6 milyar dolara yükseldi. Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı" dedi.

Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ile birlikte Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley'i de kabul etti.

Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

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