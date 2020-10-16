Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor
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Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor

16.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:11

Son dakika: Yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, yeni istihdam peketinin detaylarını anlattı. Teklifin 43 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi ekonomik piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Bununla ilgili vergi talep edilmeyecek. Yurt içinde de döviz, altını bulunanları, bunların resmi deftere kaydedilmesi durumunda yine vergi aranmayacaktır. Süresini de 30 Haziran 2020'ye kadar şu an itibariyle belirlemiş durumdayız. İstedikleri kadar getirebilirler, rahat bir şekilde Türkiye'ye transferini gerçekleştirip vergiye tabii olmadan kayıt altına alabilirler" dedi.

"VERGİ VE SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA ÇALIŞMAMIZ VAR"

Vergi yapılandırmasına ilişkin Muş "Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız." açıklamasında bulundu.

KOŞULLAR NASIL OLACAK?

Yapılandırmaların nasıl yapılacağına dair Muş "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

SİCİL AFFI İLE İLGİLİ HAZIRLIĞINIZ VAR MI?

Uzun süredir beklenen sicil affına ilişkin Muş "Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil." dedi.

Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor

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Haber Yorumları (6)
OĞUZHAN: Daha dün 8.500 tl vergi borcu ödedim.Bunların yarısı faizdi.yarısını bana iade edin o zaman
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KARTAL: yeter artık getirin şu vergi affınıda borclarımızı ödeyelim
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KYK: işsiz üniversite mezunlarının kyk borçlarını silin. onlar da cengiz inşaat kadar limak holding ve diğerleri kadar değerlidir.
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