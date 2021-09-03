Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu
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Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA

Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.

Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile giyim ve ayakkabı ve %0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,31 ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,27 ile lokanta ve oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu. Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,46, AYLIK %0,74 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,14 artış gerçekleşti.

Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu
Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,31 seviyelerinden işlem görüyor
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu - Haberler Ekonomi
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