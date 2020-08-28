HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını söyledi.

28.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemesi alanların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Selçuk, ağustos ayına ilişkin ödemelerin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak
Haber Yorumları (10)
İŞSİZ VATANDAŞ: Benim anlamadığım işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvurudan önceki 120 gün çalışmış olmak mı gerekiyor? Ben kaç yıldır işsizim nasıl olacak bu iş? Bu konuda nasıl başvuru yapabilirim? Ya da başvuru yapabilir miyim? Ayrıca, İşsizlik sigortası pirimini kimin ödemesi gerekiyor?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOLPAÇİNO: haklısın misafir kardeş 30 gün çalıştır sonra 1200 devlet veriyor 500 işveren veriyor asgari ücret 2324 aradaki fark 600 lira işverenin cebine adalete bak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİLGİSİ OLAN VARSA CEVAPLAYABİLİR Mİ: Bizde Herkes Çalışıyor. . 1170 TL ödenek alıyoruz geri kalanı iş yeri tamamlıyor. . Fakat Sigortamız Hiç Yatmıyor. . Ne Yapmamız Lazım. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti Dünya
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı 3. Sayfa
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Şevval Sam Halit Ergenç Okan Bayülgen
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ronald Koeman Mauricio Lemos Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:32:40. #1.14#
title