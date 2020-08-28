Son Dakika: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemesi alanların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Selçuk, ağustos ayına ilişkin ödemelerin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. KİM NE ZAMAN ALACAK? IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.