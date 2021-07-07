Son Dakika | Adana Demirspor, Balotelli için transfer ateşini yaktı!
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Son Dakika | Adana Demirspor, Balotelli için transfer ateşini yaktı!

Son Dakika | Adana Demirspor, Balotelli için transfer ateşini yaktı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer görüşmesi yapmak üzere İtalyan oyuncu Mario Balotelli'yi İstanbul'a getirdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer görüşmesi yapmak üzere İtalyan oyuncu Mario Balotelli'yi İstanbul'a getirdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Serie B ekiplerinden Monza'da forma giyen Mario Balotelli'yi İstanbul'a getirdi. Adana temsilcisinin 30 yaşındaki forvet ile transfer görüşmesi yapacağı ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Balotelli'nin takımın Bolu'daki kampına katılacağı öğrenildi.

Mavi-lacivertli ekip Balotelli İstanbul'a geldikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ateş emojisinin kullanıldığı paylaşımda, "İki deli bir araya gelmemeliydik" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

Kariyerinde forma giydiği takımlar ve birlikte çalıştığı teknik adamlarla yaşadığı problemlerle sıkça gündeme gelen Balotelli; Inter, Machester City, Milan, Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde görev yapmıştı. - İSTANBUL

Son Dakika | Adana Demirspor, Balotelli için transfer ateşini yaktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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