Son Dakika: ABD'den sonra İngiltere'den de ambargo kararı! Artık Rus petrolü ithal edilmeyecek - Haberler

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Son Dakika: ABD'den sonra İngiltere'den de ambargo kararı! Artık Rus petrolü ithal edilmeyecek

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını durdurmasından sonra İngiltere'den de ambargo kararı geldi. Konuyla ilgili konuşan İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya- Ukrayna savaşının 13.gününde Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıkladı. Rusya'ya ambargo getiren Biden, "ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu kararın ardından İngiltere'den bir hamle geldi.

"AŞAMALI OLARAK DURDURULACAK"

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, ABD'nin petrol hamlesinde sonra yeni kararları açıkladı. Kwarteng, "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." ifadelerini kullandı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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