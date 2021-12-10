Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıktı! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı

Altın fiyatlarının yönünde belirleyici olan ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6,8 olurken, bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

ALTINDAN YENİ REKOR

ABD enflasyon verisinin 39 yılın zirvesine çıkmasıyla altın fiyatları da rekor kırdı. Verinin açıklanmasından önce önce 1.772 dolardan işlem gören ons altın, 1.786 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Onsdaki yükselişle gram altın 798 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

SON FİYATLAR

Saat 17.00 itibarıyla gram altın 797 liradan, çeyrek 1.281 liradan, cumhuriyet altını ise 5.324 liradan satılıyor.

ABD'DE ENFLASYON

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etti. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

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