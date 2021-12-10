Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıktı! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı - Haberler Ekonomi
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Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıktı! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesini gördü. Bu gelişmeyle altın fiyatları yükselişe geçerken, gram 798 lirayla rekor kırdı.

Altın fiyatlarının yönünde belirleyici olan ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6,8 olurken, bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

ABD enflasyon verisinin 39 yılın zirvesine çıkmasıyla altın fiyatları da rekor kırdı. Verinin açıklanmasından önce önce 1.772 dolardan işlem gören ons altın, 1.786 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Onsdaki yükselişle gram altın 798 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Saat 17.00 itibarıyla gram altın 797 liradan, çeyrek 1.281 liradan, cumhuriyet altını ise 5.324 liradan satılıyor.

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etti. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (6)
Uğur Canarslan:Adamların parası hala düşmedi niye acaba? Resmen adamlar kendilerine çelme takıyor. sonları yakın bakın göreceksiniz. Bundan seneler sonra nasıl kriz içinde kalacaklar. Şuanlık görünen bir şey yok ama uzun vadede kendi ayaklarına sıkıyorlar Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
Burak Ergül:Altın yükseliyor kardeşim eksi veren neyin kafasında türk lirası ile alakası yok altın bütün dünyada aynı fiyat zaten . Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
Mutlu Sutcu:anlamak mümkün değil abd de enflasyon yükselirken parası değer kaybetmesi gerekirken değer kazanıyor. bizde enflasyon yükseldi denildiği zaman tl dibe çakılıyor. bu durum ekonomik bilgilerdeki ezberi tamamıyla bozuyur. ama bu ters ekonomiyi damat çözer. Cevap Yaz 12 21 Yayından Kaldır
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