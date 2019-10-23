Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalkacak

23.10.2019 18:47

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kalkacağını duyurdu.

Trump basın toplantısında önce de sosyal medyadan ileti paylaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Moskova'da Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı'nın ardından yaptığı değerlendirmede "güvenli bölge kuruldu" dedi.