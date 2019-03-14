Son Dakika! Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'deki mültecilere yardım amacıyla AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında Ankara'ya ikinci dilim olarak 1,5 milyar euro vereceklerini belirtti.

"1,5 MİLYAR AKTARACAĞIMIZI TEYİT ETMEK İSTERİM"

Brüksel'de AB ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının açılışında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB, 2019'da Suriye'deki kriz için 560 milyon euro taahhüt ediyor. Aynı miktarı 2020 ve 2021'de de aktarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

AB'nin taahhütlerini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar euronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim." dedi.

'TOPLUMSAL YAPININ YENİDEN YAPILANMASI GEREKİYOR'

BM öncülüğünde Cenevre görüşmelerinin müzakere edilmiş siyasi bir çözüm bulunması için önem taşıdığına dikkati çeken Mogherini, aynı zamanda ateşkeslerin de siyasi bir çerçeveyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Mogherini, Avrupa tarihinin de gösterdiği gibi adaletin uzlaşı sağlanmadan gerçekleşemeyeceğini dile getirerek, Suriye'de aynı zamanda toplumsal yapının da yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşleri için güvenli yollar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Mogherini, yıllardır Suriyelilere ev sahipliği yapan Türk, Lübnan ve Ürdün hükümetlerine ve halklarına teşekkür etti.