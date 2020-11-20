Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin krizi ayrılıkla sonuçlandı. Oyuncuyu kadroya almak istemeyen A Milli Takım koçu Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Federasyon bu kararı resmen duyururken Sarıca'nın yerine Orhun Ene'nin geçmesi bekleniyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Aynı zamanda Pınar Karşıyaka'nın da başantrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

AYRILIĞA GÖTÜREN OLAY: LARIN KRİZİ

Ufuk Sarıca'yla yaşanan ayrılığın perde arkasında, başarılı antrenörün Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'i kadroya almak istememesinin yattığı iddia edildi.

SARICA YERİNE ORHUN ENE

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Ufuk Sarıca'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna, son olarak TOFAŞ'ı çalıştıran Orhun Ene'yi oturtacağı belirtildi.