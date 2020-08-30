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Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı

Son dakika: Bu yıl 94.sü düzenlenen Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı. 6. kez üst üste zafer kazanan Çelik, kendisine ait olan üst üste kazanma rekorunu geliştirdi.

30.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:42

94. Gazi Koşusu'nu sona erdi. Zorlu mücadeleyi Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik ilk sırada tamamladı.

Yarışı 6. kez üst üste kazanan Çelik, kendisine ait olan üst üste kazanma rekorunu geliştirdi.

SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan Call To Victory, sahibİ Ayşegül Kurtel'e 1 milyon 750 bin lira ödül kazandırdı.

Koşuyu kazanan safkan atın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2 milyon 455 bin 250 lira ikramiye kazandı. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 liralık yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 liranın sahibi oldu.

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Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı
Haber Yorumları (1)
KOC: Sahibini zengin etti diye başlık atmışsınız yanılmışsınız sahibi zaten zengin servetine servet kattı demeniz daha doğru
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