Son dakika: 7/24 para transfer işlemi olan FAST sisteminde işlem limiti 2 bin TL'ye yükseliyor
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Son dakika: 7/24 para transfer işlemi olan FAST sisteminde işlem limiti 2 bin TL'ye yükseliyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası, 7/24 para transfer işlemi olan FAST sisteminde 1.000 TL olan işlem tutar limitinin 4 Ağustos'ta 2.000 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST sistemi işlem üst limitinin artırılacağını, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılım başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TCMB iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

"4 AĞUSTOS'TA LİMİT 2 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEK"

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL'ye yükseltilecektir.

"İLERLEYEN DÖNEMDE LİMİT DAHADA YÜKSELTİLECEK"

İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmaları mümkün olacaktır. Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

Son dakika: 7/24 para transfer işlemi olan FAST sisteminde işlem limiti 2 bin TL'ye yükseliyor
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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