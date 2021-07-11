Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
Son dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu. Bu sonucun ardından Ali Gürbüz, Kırkpınar'da 4. kez altın kemerin sahibi oldu.
Büyük bir heyecana sahne olan660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç ile Ali Gürbüz karşı karşıya geldi. Ali Gürbüz, rakibi İsmail Koç'u yenerek başpehlivan oldu.
4. KEZ ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLDU
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu. Ali Gürbüz, Kırkpınar'da 4. kez altın kemerin sahibi oldu.