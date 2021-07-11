Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu

Son dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu. Bu sonucun ardından Ali Gürbüz, Kırkpınar'da 4. kez altın kemerin sahibi oldu.