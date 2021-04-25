Son dakika 3. sayfa: Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı
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Son dakika 3. sayfa: Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı

Son dakika 3. sayfa: Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin'in CEO'su İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin'in CEO'su İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kripto para platformu WeBitcoin'in piyasada yaşanan olaylar sonrası işlemlerini durdurma kararı üzerine MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO'su İlker B. ile birlikte şirketin 3 çalışanı ve eşi Güliz B. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri öncesi hastaneye sağlık kontrolüne götürülen İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. - MUĞLA

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Son dakika 3. sayfa: Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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