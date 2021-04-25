Son dakika 3. sayfa: Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı

Son dakika haber... İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin'in CEO'su İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin'in CEO'su İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kripto para platformu WeBitcoin'in piyasada yaşanan olaylar sonrası işlemlerini durdurma kararı üzerine MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO'su İlker B. ile birlikte şirketin 3 çalışanı ve eşi Güliz B. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri öncesi hastaneye sağlık kontrolüne götürülen İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı