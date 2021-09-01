Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı

Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 2 farklı öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar bu sonucun ardından grubunda puanını 8'e yükseltti ve liderliği korudu.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'la karşılaştı. 2-0'lık üstünlüğü bulduktan sonra tempoyu düşüren A Milli Takım, 2 farklı öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SON SANİYEDE YIKILDIK

Karşılaşmaya harika başlayan Türkiye, 9. dakikada Cengiz Ünder'in müthiş füzesiyle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Yusuf Yazıcı, Cengiz'in asistiyle farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu dakikadan itibaren yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ve yavaş yavaş tempo kaybeden Milli Takım, 40. dakikada Marusic'in golüne engel olamadı ve fark 1'e indi. Mücadelenin 90+7. dakikasında tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanan Radunovic, Altay'ı mağlup etti ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.