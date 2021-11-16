Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şoku! Play-off oynayacaklar - Haberler Spor
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Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şoku! Play-off oynayacaklar

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Portekiz'in ardından son Avrupa şampiyonu İtalya da Dünya Kupası'na direkt katılma şansını kaybetti. Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalan İtalya, İsviçre'nin evinde Bulgaristan'ı 4-0 yenmesiyle 2. sıraya geriledi. Böylece İtalya, Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalamaya çalışacak.

Son Avrupa şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda savunmasını geçemeyince deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Aynı anlarda İtalya ile eşit puandaki İsviçre ise sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İsviçre grubu 18 puanla lider tamamlayarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için yerini ayırttı.

Grubunu 16 puanla ikinci bitiren İtalya ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

Grubun son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olan Portekiz de direkt katılım hakkını rakibine kaptırmıştı.

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