Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şoku! Play-off oynayacaklar

Son Avrupa şampiyonu İtalya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda savunmasını geçemeyince deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Aynı anlarda İtalya ile eşit puandaki İsviçre ise sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.

İSVİÇRE DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonuçların ardından İsviçre grubu 18 puanla lider tamamlayarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için yerini ayırttı.

İTALYA'YA PLAY-OFF ŞOKU

Grubunu 16 puanla ikinci bitiren İtalya ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

PORTEKİZ DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Grubun son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olan Portekiz de direkt katılım hakkını rakibine kaptırmıştı.

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