Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Celtic ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Zeki Çelik'in golü Lille'i adeta kurtardı. Öte yandan Lille'de forma giyen Türk futbolcuların yükselen performansı dikkat çekti ve Fransız ekibi, Avrupa'da bir ilki başardı.

UEFA Avrupa Ligi H grubu 2. maçında Lille ile Celtic, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Celtic'in golleri 28. ve 33. dakikalarda Mohamed Elyounoussi'den geldi. Lille'nin golleri ise 67. dakikada milli oyuncu Zeki Çelik ve 75. dakikada Ikone'den geldi.

Karşılaşmada milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla beraber Lille puanını 4'e yükseltirken, Celtic ise grupta 2. maçında ilk puanını aldı.

16 GOLÜN 10'U BİZİM ÇOCUKLARDAN

Bu skorla birlikte Lille'in attığı son 16 golün 10'u Türk oyunculardan geldi. Toplamda Burak Yılmaz 4, Yusuf Yazıcı 4 ve Zeki Çelik 2 gol attı.

LILLE TARİHE GEÇTİ

Lille, aynı sezonda iki Türk oyuncunun da Avrupa kupalarında gol attığı ilk takım oldu. Yusuf Yazıcı 3 gol atarken Zeki Çelik 1 gol kaydetti.