Somaspor'un kupadaki rakibi Akşehir

BÖLGESEL Amatör Lig'den çıkıp yeni sezonda 3. Lig'e yükselen Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Akşehirspor'la eşleşti.

20.08.2019 12:17
Somaspor'un kupadaki rakibi Akşehir

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BÖLGESEL Amatör Lig'den çıkıp yeni sezonda 3. Lig'e yükselen Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Akşehirspor'la eşleşti. Soma'nın ev sahibi olacağı karşılaşma 28 veya 29 Ağustos'ta oynanacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadeleyi kazanan taraf üst tura yükselecek. Teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ü getirerek kadrosunu oluşturan Somaspor, evnide oynadığı son hazırlık maçında Manisaspor'u 4-1 mağlup etti.


- Soma

Kaynak: DHA
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