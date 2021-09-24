Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor
Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 7 puan toplayan Somaspor, Diyarbekirspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 7 puan toplayan Somaspor, Diyarbekirspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Bizim hedefimiz bu ligin en iyisi olmak" diyerek, "Gruptaki tüm maçlarımız zorlu geçecek. Kolay maç yok, tüm maçlar birbirinden zor. Diyarbekirspor sezona çok büyük transfer ve harcama yaparak başladı. Ancak geride kalan maçlar istediği gibi gitmeyince antrenör değişikliğine gitti. Bizim maça yeni bir antrenörle çıkacaklar. Ancak bu şartlar bizim için olumlu veya olumsuz bahane değil. Bizim hedefimiz bu ligin en iyisi olmak, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak. Deplasmandan istediğimiz skoru alıp döneceğiz" dedi.

Rakibi önünde gece maçına çıkacak Somaspor'da sakatlığı bulunan Onur Ulaş'ın da iyileşmesiyme takımda eksik kalmadı.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Sezai Temelli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Caner Cindoruk
Spor Cristiano Balotelli Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emre Kılınç Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:09:19. #1.11#