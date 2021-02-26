Somaspor şampiyonluğa koşuyor
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Somaspor şampiyonluğa koşuyor

26.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:26
Somaspor şampiyonluğa koşuyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Çatalcaspor'u da deplasmanda 2-0 yenen lider Somaspor, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselmeye doğru emin adımlarla yürüyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Çatalcaspor'u da deplasmanda 2-0 yenen lider Somaspor, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselmeye doğru emin adımlarla yürüyor. Bu sezon 22 maçta bileği yalnız 1 kez bükülüp 3'üncü Lig'in en az yenilen, 14 galibiyetle de en çok kazanan takımı olan Somaspor, son 10 hafta öncesi zirvedeki 5 puanlık avantajını koruyor. 11 maçtır hiç yenilmeyip bu periyotta 7 galibiyet alan siyah-beyazlılarda geçen sezon Play-Off oynattığı takımı yeni yılda zirveye taşıyan teknik direktör Burhanettin Basatemür, Çatalca deplasmanında önemli bir sınavı kayıpsız geçtiklerini söyledi. 

Rakiplerinin grubun en iyi takımlarından biri olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Bu müsabakayı net bir skorla kazanmak bizim için çok önemliydi. Özellikle ikinci yarıdaki performansımız ve oyuncularımızın fiziksel gücü takdir edilecek seviyedeydi. Maçın başında iyi başladık aslında ancak sonrasında rakibimizin mücadelesi ve oyunu bozan yapısı bize zor anlar yaşattı. Ancak ikinci yarıya golle başlamamız rakibimizin o direncini kırdı ve daha rahat pozisyon bulmamıza sebep oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazanmak için tüm güçlerini harcıyorlar. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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