Somaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Bucaspor maçı ile tamamladı
Misli.Com 3. Lig 3. Grubun lideri Somaspor, 3. hazırlık maçında Bucaspor 1928'e evinde 3-2 mağlup oldu.
Misli.Com 3. Lig 3. Grubun lideri Somaspor, 3. hazırlık maçında Bucaspor 1928'e evinde 3-2 mağlup oldu.
İkinci devre hazırlıklarını TFF Soma Belediye Tesislerinde gerçekleştirdiği 9 günlük kamp ile tamamlayan Somaspor son hazırlık maçında Bucaspor 1928 karşılaştı.
Soma Atatürk Stadında oynan maçta ev sahibi ekip, 6. dakikada Umut Koray Öz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bucaspor 1928, 12. dakikada Ufuk Er ve 40. dakikada Oğuz Aydın'ın ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda, Somaspor Dk. 62'de Özcan Aydın'ın golüyle eşitliği sağlasa da misafir ekip, 84. dakikada Hasan Çelik'in attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
9 Günlük kamp programına 3 hazırlık maçı sığdıran Somaspor, ilk hazırlık maçında TFF 1.Lig ekibi Akhisarspor'a 4-2 mağlup olurken ikinci maçında da 3. Lig 1. Grup ekibi Manisaspor'u 1-0 yenmişti.
Bucaspor mücadelesi ile kamp programını tamamlayan Somaspor, ligin ikinci yarısını beklemeye başladı.
Öte yandan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla Emre Tekin Pınar, Beytullah Armağan Özer ve Burak Balaban'ın takımdan ayrıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer