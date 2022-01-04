Somaspor'da Uğur Can gitti Yasin yolcu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'da Uğur Can gitti Yasin yolcu

Somaspor'da Uğur Can gitti Yasin yolcu
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor'da Enes Bakal, Furkan Şimşek, Muhammed Cin ve İbrahim Sadri Çelik'in ardından Uğur Can'la da yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor'da Enes Bakal, Furkan Şimşek, Muhammed Cin ve İbrahim Sadri Çelik'in ardından Uğur Can'la da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Silahtaroğlu Vanspor'a imza attı.

YASİN İÇİN TRABZON İDDİASISomaspor'da ilk yarıda attığı 14 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Yasin Abdioğlu'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun küçük pürüzlerin halledilmesi halinde zirve takipçisi 1461 Trabzon FK'ya imza atacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title