Somaspor'da Uğur Can gitti Yasin yolcu
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor'da Enes Bakal, Furkan Şimşek, Muhammed Cin ve İbrahim Sadri Çelik'in ardından Uğur Can'la da yollar ayrıldı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor'da Enes Bakal, Furkan Şimşek, Muhammed Cin ve İbrahim Sadri Çelik'in ardından Uğur Can'la da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Silahtaroğlu Vanspor'a imza attı.
YASİN İÇİN TRABZON İDDİASISomaspor'da ilk yarıda attığı 14 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Yasin Abdioğlu'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun küçük pürüzlerin halledilmesi halinde zirve takipçisi 1461 Trabzon FK'ya imza atacağı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri
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