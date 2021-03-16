Somaspor'da Aydın yeniden başkan
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Somaspor'da Aydın yeniden başkan

16.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:23
Somaspor'da Aydın yeniden başkan

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 53 puanla lider durumda bulunan Somaspor'un olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aydın yeniden başkanlık görevine getirildi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 53 puanla lider durumda bulunan Somaspor'un olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aydın yeniden başkanlık görevine getirildi. "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor başarılar diliyorum" diyen Başkan Aydın, "Tek hedefimiz birlik beraberlik içerisinde lider olduğumuz grubumuzda sezon sonunda şampiyon olmak. Bize her daim destek olan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mustafa Aydın başkanlığındaki Somaspor'un yeni yönetiminde Cem Doğan başkan vekili, Ramazan Karakaya ve Hakkı Gültekin asbaşkan, Hakan Aydın genel sekreter, Fatih Kaya muhasip, Muksit Aramış hukuk işleri, Haydar Güllü işletmeler sorumlusu, Abdullah Karış ise futbol şube sorumlusu olarak görevlendirildi. Grupta hafta içini bay takım olarak geçecek Somaspor, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


- Soma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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