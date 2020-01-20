: Somali, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için Türkiye'ye ortaklık teklifinde bulundu

20.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de dün düzenlenen Libya Konferansı dönüşünde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili,"Şu anda bize mesela Somali'den teklif var. Bunlar bizim için çok önemli" açıklamasını yaptı.

"BELKİ BEŞİNCİ ÜLKEYİ ORTAK OLARAK ALABİLİRİZ"

İtalya'nın doğal gaz konusundaki beklentilerinin, Türk Akım projesinin stratejik bir yatırım olduğunu göstermesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu stratejik yatırım özellikle bizi birbirimize çok farklı bağlıyor. Şu anda Libya ile bizim bu anlaşmamız tabi Türkiye ve Libya müşterek çalışacağız ama biz buraya üçüncü, dördüncü ülkeleri de yanımıza ortak olarak alabiliriz. Biz belki beşinci ülkeyi buraya ortak olarak alabiliriz. Bu konuda da Sarrac ile aslında düşünce birliğimiz var. Onları da aldığımız zaman tabi çok daha farklı şekilde bir gelişme kaydedecektir. Şu anda gerek Barbaros gerek Yavuz ve üçüncü bir sondaj gemisini daha şu anda almanın çalışmalarını yapıyoruz. 2 tane de sismik araştırma gemilerimiz var" ifadelerini kullandı.

"SOMALİ'DEN TEKLİF VAR"

Erdoğan, Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'de müşterek yürüteceği sondaj çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda bize mesela Somali'den teklif var. 'Bizim denizlerimizde petrol var. Libya'da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz' diyorlar. Bunlar bizim için de çok önemli. Dolayısıyla burada yapacağımız çalışmalarda bizim oralarda da atacağımız adımlar olacaktır. Bunun bize sağladığı bir şey var. Biz eskiden para vermiyorduk. Diyelim ki ExxonMobile ile diyelim ki bir anlaşma yapıyorduk, gelip Karadeniz'de 1 ay, 2 ay arama yapıyorlardı. Arama maliyetleri de 200 milyon dolar… Bir şey bulamıyor… Bir şey bulamadıktan sonra da çekip gidiyor. Ama biz anlaşmamızı öyle yapmışız ki bir kuruş da para vermiyoruz. Hep yaşadık ama o zaman bizim zaten ne sondaj gemimiz vardı ne sismik araştırma gemimiz vardı. Adamlar da Karadeniz'de petrol var diye böyle bir teklifle bize geliyorlardı; yüzde 50, yüzde 50… Bulursak yüzde 50 onlar alacaklar, yüzde 50 de bize verecekler fakat bulamadılar. Keşke bulsalardı da oradan bu işe başlasaydık ama ne oldu, şimdi bizi de ev sahibi yaptılar. Bizim şimdi iki tane sondaj gemimiz oldu. İki tane de sismik araştırma gemimiz oldu. Dünya da sürekli bu gemileri bizden kira olarak istiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ADALARIN ETRAFINDA KITA SAHANLIĞI GİBİ BİR OLAY SÖZ KONUSU DEĞİL"

İtalya şu anda bizimle görüşmeler yaptı. Libya ile yaptığımız mutabakat çerçevesinde biz sondaj çalışmalarını yapabileceğiz. Fakat bütün bunlara rağmen tüm Kıbrıs'ın etrafından çıkacak olan ürünlerin hepsi Kuzey ve Güney'indir. Hepsi eşit oranda buralarda bu hakkı paylaşma imkanına sahiptir. Ama bugüne kadar Güney Kıbrıs buna uymamıştır. Hiçbir zaman da kuzey ile bunu beraber oturup konuşup anlaşalım dememişlerdir. Şu anda tabi bizim sahilimiz ile Libya sahili birbirini gördüğü için burada böyle bir imkan bize doğuyor ve Yunanistan'ı çıldırtan da zaten bu... Bir de Doğu Akdeniz'de tabi en uzun kıyı şeridine biz sahibiz. Bu da bize ayrı bir imkan sağlıyor. Girit adasının etrafında kıta sahanlığından bahsediyorlar. Adaların etrafında kıta sahanlığı gibi bir olay söz konusu değil. Bu sadece karasuları ile alakalı. Maalesef bizimkilerden bazıları da buna uyuyorlar.

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