Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Somali'nin güneyinde Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 4 futbolcu hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Somali medyasında, "JCCI" futbol takımının hedef alındığını ve otobüste 20 kişinin olduğu belirtildi.