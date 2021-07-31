Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
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Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

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Somali'nin güneyinde Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 4 futbolcu hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Somali medyasında, "JCCI" futbol takımının hedef alındığını ve otobüste 20 kişinin olduğu belirtildi.

Somali'nin güney kısmındaki Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

Somali medyası, patlamada "JCCI" futbol takımının otobüsünün hedef alındığını ve otobüste kulüp personelinden yaklaşık 20 kişi bulunduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Kismayo'daki terör saldırısının kurbanlarının ailelerine ve arkadaşlarına taziye mesajı gönderdi.

Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
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