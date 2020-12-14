Sölöz sahası sil baştan yenileniyor
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Sölöz sahası sil baştan yenileniyor

14.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:19
Sölöz sahası sil baştan yenileniyor

Şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerdeki spor tesislerini de daha modern hala getirmek için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'ndeki 15 yıllık halı sahayı da sil baştan yeniliyor.

Şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerdeki spor tesislerini de daha modern hala getirmek için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'ndeki 15 yıllık halı sahayı da sil baştan yeniliyor.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları ve her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarında da hız kesmiyor. Kent merkezindeki Atıcılar Spor Tesisi 1 ve 2 numaralı futbol sahaları, Şahin Başol Spor Tesisi futbol sahası, Hacivat, Çınarönü, Vatan, Soğanlı, Hürriyet ve Emek futbol sahaları ile Fethiye Spor Kompleksindeki büyük futbol sahalarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki bakımsız sahaları da modern hale getiriyor. Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde 2005 yılında belde belediyesi tarafından yaptırılan ancak zaman içinde zemini ve çevre koruma telleri yıpranınca atıl halde kalan halı saha, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yeniliyor. Sahayı çevreleyen tellerin bakım, onarım ve boya işlemleri tamamlanırken, zemin drenaj ve suni çimin yenilenmesi çalışmalarına da önümüzdeki günlerde başlanacak. Çalışmalar kapsamında kullanılamaz haldeki soyunma odalarının bulunduğu bina ile kafeterya olarak kullanılan binalar da modernize edilecek. - BURSA

Sölöz sahası sil baştan yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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