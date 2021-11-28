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Sökespor galibiyet hasretine İzmir'de son verdi

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Sökespor galibiyet hasretine İzmir'de son verdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Sökespor, İzmirli rakibi Yeşilovaspor'u mağlup etti.

İZMİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Sökespor, İzmirli rakibi Yeşilovaspor'u mağlup etti.

Sökespor, haftaya lider giren Yeşilovaspor ile karşılaştı. İzmir'de oynanan maçta cezası biterek tekrar takıma dönen Mustafa Şen'in ayağından maçın 72'inci dakikasında gölü bulan Sökespor galibiyet hasretine son verdi. Geride kalan dört haftada bir mağlubiyet ve üç yenilgi almasından sonra yükselişe geçmek için Yeşilovaspor maçına kenetlenen Sökespor, istediği sonucu almayı başardı. Yeni teknik direktörü Hakan Şimşek ile yeni bir sayfa açan Sökespor Emre Bozatlı ve Fatih gibi iki önemli eksikle maça çıkmasına rağmen galip gelmeyi başardı.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, ikinci yarıda daha istekli ve baskılı olan taraf Sökespor oldu. Sökespor aradığı golü maçın 72'inci dakikasında gelişen atakta Mustafa Şen ile bulurken, alınan galibiyet sonrası puanını 6'ya çıkardı. - AYDIN

Sökespor galibiyet hasretine İzmir'de son verdi

Sökespor galibiyet hasretine İzmir'de son verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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