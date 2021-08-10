Söke'nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke'nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Söke'nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde tatlı maya ekmeği ile yapılan şevketibostan yemeği, coğrafi işaret tescili aldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tatlı maya ekmeği ile yapılan şevketibostan yemeği, coğrafi işaret tescili aldı.

Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye has lezzetlerden Söke tatlı maya ekmeği ve Söke şevketibostan yemeği için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2020'de coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Kurumun değerlendirmesi sonucu, her iki ürüne de coğrafi işaret tescil belgesi verildiğine işaret eden Kutlay, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin tescillenmesinden dolayı çok mutluyuz. Söke'de kültürel değerlere mal olmuş ürünlerimizi önce ülkemize daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Amacımız bundan sonra Söke'ye mal olmuş bazı tatlılarımızdan olan kulak tatlısı daha sonra sıkma köftemizi de tanıtacağız. Ben Söke'nin daha çok tanıtıma, daha çok ürünlerimizin duyurulması konusundaki çabalarımızı devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Merve Çoban Fatih Terim Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söke'nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:35:22. #1.15#

title