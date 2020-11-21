Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı

21.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:19

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı sokağa çıkma genelgesini yanlış anlayan ve kafası karışan Osmaniye'deki sanayi esnafı bugün saat 10.00'a kadar işyerlerini açmadı. Yasağın bugün geçerli olduğunu düşünen esnaflar saat 10.00'dan sonra iş yerlerini açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıklamıştı. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm yurtta geçerli olan kısıtlamayı yayınladı.

Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı

ESNAFIN KAFASI KARIŞTI

Kısıtlama saatinin günlerdir vatandaşlar arasında konuşulması kafaları karıştırdı. Cuma akşamı 20.00'den başlayıp cumartesi günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünen Osmaniye Düziçi ilçesi sanayi esnafı iş yerlerini saat 10.00'a kadar açmadı. Yasak saatinin kafaları karıştığını belirten esnafalar, iş yerleri açmak için saat 10.00'a kadar beklediklerini kaydetti.

Kısıtlama saatlerinden dolayı kafalarının karıştığını ifade eden sanayi esnafı, "Sokağa çıkma yasağı var zannettik. Ama gün ve saatleri karıştırmışız. Şimdi saat 10.00 ve geldik işyerlerimizi açıyoruz" dediler.

Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı

10.00-20.00 SAATLERİ ARASINDA YASAK YOK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" denilmişti.

Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı
Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı
Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı
Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Öykü Karayel Aydemir Akbaş Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Ersun Yanal Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 14:19:31. #1.15#
title