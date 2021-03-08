Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı domates üreticisinin yüzü güldü
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Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı domates üreticisinin yüzü güldü

08.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:19
Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı domates üreticisinin yüzü güldü

Mersin'in Silifke ilçesinde kışın üretimi yapılan sera domatesi, çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde kışın üretimi yapılan sera domatesi, çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor. Pandemide kapalı olan restoran ve lokantaların açılmasıyla domatesin kilosu 2 liradan 3 lira 50 kuruşa çıktı.

Bu yıl Silifke'de 3 bin dönüm örtü altı araziden 30 bin ton, açık alanda 20 bin dönüm araziden 220 bin ton domates üretim yapılması bekleniyor.

Bir sezonda serada iki ekim yapıldığını vurgulayan Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, Silifke'de 3 bin dönüm örtü altı araziden 30 bin ton, açık alanda 20 bin dönüm araziden 220 bin ton ürün elde edildiğini kaydetti.

Yörede çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğuna dikkat çeken Türer, kışlık domateste ekim ayı ortalarında başlayan hasadın nisan ayı içerisinde tamamlanacağını, ardından güzlük ekim yapılacağını, hasadın nisan ayı ortalarında başlayıp haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Geçmiş yıllardaki düşük fiyat nedeniyle yaşanan hayal kırıklığına rağmen, yörede domatesin önemini kaybetmediğine değinen Ali Türer, "Pandemi nedeniyle kısıtlama gevşetilince vatandaş sokağa çıktı. 2 liradan satılan domates rahat alışveriş olunca fiyat 3 lira 50 kuruş oldu" dedi.

Üreticilerin seralarda domates üretimi yaptığına dikkat çeken Türer, çiftçilerin artık serada değişik ürün üretmesi gerektiğini, çeşitlilik artarsa tüccarların daha çok rağbet gösterip, fiyatların da o derece de artacağını vurguladı.

Türer, üretilen domatesin 58 bin tonunun önümüzdeki günlerde başta Rusya olmak üzere Romanya, Macaristan, İran, Irak ve Bulgaristan'a ihraç edileceğini anlattı.

Türer, domatesin kalan kısmının Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderildiğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı domates üreticisinin yüzü güldü
Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı domates üreticisinin yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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