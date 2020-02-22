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Sochi, Adil Rami'yi kadrosuna kattı

Rusya Premier Lig takımlarından Sochi, Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.

22.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:28
Sochi, Adil Rami'yi kadrosuna kattı

Premier Lig takımlarından Sochi, 'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.

Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu.

Sochi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile dün yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA
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