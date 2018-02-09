Snowboard Yarışları Tamamlandı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Snowboard Paralel Slalom (PSL) Yarışmaları sona erkerken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

7-8 Şubat tarihlerinde iki gün boyunca çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ödül törenine Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Biathlon Milli Takım Üyesi İlhan Erzurum, Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum, Milli Takım Antrenörleri ve Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ile çok sayıda misafir katıldı. Yarışmalara 88 sporcu, katıldı. Yarışmalarda kendi kategorilerini ilk 3'te bitiren sporcular ödüllendirildi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde düzenlenen Snowboard yarışmalarının Sivas için çok değerli olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın,"Yarışmaya katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyorum. Yarışmanın ardından ilimizde bulunan misafirlerimizi, Sivas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye davet ediyorum." dedi.

Y arışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ise,"Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi her yıl biraz daha üstüne koyarak adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk ulusal yarışlarımızı başarıyla geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. İki gün süren yarışlar boyunca hem kayak federasyonundan gelen görevlileri hem de sporcuları Yıldız'da ağırladık. Tesis olarak her türlü imkanı misafirlerimize sunmaya çalıştık. Yarışmalarda dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan tüm sporcular ve antrenörler, Yıldız Dağı önünde toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - SİVAS