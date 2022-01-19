SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek - Haberler Ekonomi
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SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan nusinersen etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sma'lı çocukların ilaçları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaç için sözleşmenin yenilendiğini duyurdu.

"SÖZLEŞME YENİLENMİŞTİR"

Bakan Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir."

SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vedat Bilgin, SMA, Ekonomi, Güncel, Haber

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