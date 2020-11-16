Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 3'te Slovenya ile Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Kosova karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Slovenya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Kosova'nın tek golü, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'den geldi. Başarılı futbolcu, bu sezon ilk kez resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.