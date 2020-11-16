Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı
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Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

16.11.2020 10:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:18

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 3'te Slovenya ile Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Kosova karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Slovenya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Kosova'nın tek golü, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'den geldi. Başarılı futbolcu, bu sezon ilk kez resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 5. maçlarla devam etti. Dün gece oynanan zorlu karşılaşmada Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi.

SRC Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadele Slovenya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

BU SEZON BİR İLKİ YAŞADI

Vedat Muriqi'nin 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Kosova, Jasmin Kurtic ve Josip Ilicic'in attığı gollere engel olamadı. Lazio'nun yıldızı, bu sezon ilk kez resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

Bu sonuçla Slovenya puanını 13'e çıkardı, Kosova ise 2 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'deki 6. maçta Slovenya deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak, Kosova ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.

Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı
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