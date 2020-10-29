Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi
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Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi

29.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:54

Slovakyalı bir şirket, uçan araba geliştirdi. Üç dakika içinde uçağa dönüşen araç, 200 kilo taşıyabiliyor. Uçan arabanın önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanıyor.

Slovakya merkezli KleinVision firması tarafından geliştirilen AirCar, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL SATIŞA SUNULACAK

Önümüzdeki yıl satışa hazır olması beklenen araç, Slovakya'daki Pestany Havalanı'nda 1500 feet uçuşu ile test edildi.

200 KİLO TAŞIYABİLİYOR

AirCar, iki kalkış ve inişi güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. 2 koltuklu araç, 1100 kilogram ağırlığında ve 200 kilo taşıma kapasitesi bulunuyor.

Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi
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