Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi
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Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi

Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında karşı karşıya gelen Slavia Prag-Arsenal karşılaşmasına Çekya ekibinin futbolcuları damga vurdu. Geçtiğimiz gün futbolcusu Ondrej Kudela'nın ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldığı Slavia Prag'da, bu sefer tüm futbolcular maçtan önce ırkçılığa karşı düzenlenen diz çökme organizasyonuna katılmadı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç öncesinde ev sahibi ekibin bu hareketi tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile Arsenal maçı öncesi "Irkçılığa karşı diz çök" organizasyonu gerçekleşirken, ev sahibi ekibin oyuncularının ayakta durması tepki çekti.

ARSENALLİ FUTBOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Arsenal maçı öncesi geceye damga vuran bir olay yaşandı. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma öncesi "Irkçılığa karşı diz çök" organizasyonuna Praglı oyuncular katılmadı. Çakır'ın da eşlik ettiği organizasyona Çekya ekibinin oyuncularının katılmaması Arsenalli oyuncuların tepkisine neden oldu.

Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi
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