Slavia Praglı futbolcular maç öncesinde ırkçılığa karşı diz çökmedi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında karşı karşıya gelen Slavia Prag-Arsenal karşılaşmasına Çekya ekibinin futbolcuları damga vurdu. Geçtiğimiz gün futbolcusu Ondrej Kudela'nın ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldığı Slavia Prag'da, bu sefer tüm futbolcular maçtan önce ırkçılığa karşı düzenlenen diz çökme organizasyonuna katılmadı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç öncesinde ev sahibi ekibin bu hareketi tepki çekti.