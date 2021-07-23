Slavia Prag Başkanı Tvrdik haddini aştı! G.Saray'ın yaptığı teklifle adeta dalga geçti
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Slavia Prag Başkanı Tvrdik haddini aştı! G.Saray'ın yaptığı teklifle adeta dalga geçti

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Galatasaray, Nicolae Stanciu transferinde gelişme kaydedemedi. Bu konuyla ilgili Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'ten üslubu bozuk bir açıklama geldi. Başkan Tvrdik, "Menajerler 8 milyon euro sözü verdi ancak Galatasaray'dan sadece 4 milyon euroluk teklif geldi. Bu para çok gülünç. Bu parayı vereceklerini bilseydik görüşmelere hiç başlamazdık bile. Vaktimizi hiç harcamazdık. Şok olduk" dedi.

Galatasaray'ınkadrosuna katmak için girişimlere başladığı Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik yeni bir açıklama yaptı. Burak Elmas'ın görüşmelerin devam ettiğini söylediği oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'ın teklifinin 4 milyon euroda kaldığı bildirildi.

Slavia Prag'ın Başkanı Tvrdik, Galatasaray'ın Nicolae Stanciu için yaptığı teklife tepki gösterdi

Kulüp başkanı Jaroslav Tvrdik transferin neden sonuçlanmadığını hakkında çok ilginç bir bilgi verdi.

"BU HAYAL KIRIKLIĞIDIR"

Tvrdik, menajerlere tepki göstererek beklenen teklifin gelmediğini açıkladı. Jaroslav Tvrdik, "Stanciu'nun kalması konusunda karar aldık. Oyuncunun menajerlerini eleştirmem gerekiyor, onlara tepkiliyim. Bize 8 milyon euro getireceklerini söylemeseler transfer görüşmesi yapmaya bile başlamazdık. Vaktimizi hiç harcamazdık. Gelen ilk teklif 4 milyon euro oldu ve bu bizim için hem şok hem de hayal kırıklığıdır" dedi.

Slavia Prag'ın Başkanı ayrıca, "Nico bizim takımın bel kemiği, bizim için çok önemli bir futbolcu. Pozisyonunda Çekya'nın en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag Başkanı Tvrdik haddini aştı! G.Saray'ın yaptığı teklifle adeta dalga geçti
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