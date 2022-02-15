Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi büyük sürpriz! Teknik direktör, İstanbul'a gelmedi
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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaşacak Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve futbolcu Lukas Masopust sağlık problemleri nedeniyle kadroda yer almadı. Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçta Slavi Prag'ın başında yardımcı antrenör Zdenek Houstecky olacak.
Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Çek ekibinde teknik direktör Jindrich Trpisovsky sağlık sorunları nedeniyle İstanbul kafilesinde yer almadı.
YARDIMCI ANTRENÖR TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Prag Vaclac Havel Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile yıldız futbolcu Lukas Masopust'un sağlık problemleri nedeniyle kafilede yer almadığını açıkladı. Fenerbahçe ile oynanacak maçta Slavia Prag'ın teknik sorumluluk görevini yardımcı antrenör Zdenek Houstecky'nin üstleneceği kaydedildi.
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