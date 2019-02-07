Skype, Video Görüşmelerinde Arka Planı Bulanık Yapma Seçeneği Sunacak

– Microsoft, Skype görüntülü görüşmelerde, uygun bir ortama gerek kalmadan, arka planı bulanık hale getiren özellik ekliyor.

Skype, Video Görüşmelerinde Arka Planı Bulanık Yapma Seçeneği Sunacak

Microsoft, Skype görüntülü görüşmelerde, uygun bir ortama gerek kalmadan, arka planı bulanık hale getiren özellik ekliyor.

Bu özellik, Skype'ın, "ayarlar" bölümünden, arka plan bulanıklaştırma seçeneği ile sadece kişiyi odak noktası alarak etkinleştiriliyor.

Arka plan bulanıklığı, Skype'ın en son sürümüyle çoğu masaüstü ve dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA
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