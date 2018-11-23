Fenerbahçeli Skrtel'in Menajeri: Rangers, Kazandığının Yarısını Önermedi
İskoç ekibi Rangers'ın transfer listesinde bulunan Martin Skrtel için menajeri Karol Csonto, "Maaşının yarısını bile önermediler. Tartışacak bir yanı yok, bu gerçekçi bir teklif değil" dedi.
Sezon başından beri İskoç ekibi Rangers'ın transfer gündeminde olan Martin Skrtel ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Devre arası transfer döneminde yeniden Rangers'ın Skrtel için harekete geçeceği iddiaları üzerine bir açıklama yapıldı.
"KAZANDIĞININ YARISINI BİLE ÖNERMEDİLER"
Slovak yıldızın menajeri Karol Csonto, İskoç basınına konuştu. Csonto, Skrtel'in Rangers'a gitmeyeceğini belirterek, "Finansal anlamda, Skrtel'in Rangers'a gitmesi gibi bir ihtimal yok. Şu anda kazandığı maaşın yarısını bile önermediler. Skrtel'in Steven Gerrard'a saygısı var. Ancak tartışacak bir yanı yok, finansal açıdan bu gerçekçi bir teklif değil" dedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (2)
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Böyle keresteleri transfer edip avantaları yiyip fb yi batıranların allah belasını versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayirli cumalarCevap Yaz Yayından Kaldır