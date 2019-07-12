Skandallarıyla ünlü Conor McGregor'a bir gece yetti! En zenginler listesinde
Karma dövüşçüsü ve son zamanlarda yaşadığı skandallarla adından söz ettiren Conor McGregor, son bir yıl içinde sadece Khabib Nurmagomedov ile dövüşmesine rağmen Forbes dergisinin en zenginler listesinde kendisine yer buldu.
Ringlerdeki başarısından çok skandalları ile gündeme gelen Conor McGregor, Forbes dergisinin en zenginler listesine 65. sıradan girdi. Son bir yılda sadece bir kez ringe çıkan veo maçta da Khabib Nurmagomedov'a yenilen Conor McGregor'ın zenginler listesine girmesi için tek gece yetmiş oldu.
Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov ile yaptığı dövüş sonrası 42 milyon euro kazandı ve zenginler listesinde yer almayı başardı. Karşılaşma öncesi ve sonrasında iki dövüşçü arasında yaşanan söz düelloları maçın önüne geçmiş, Conor McGregor ile Khabib Nurmagomedov arasında büyük gerilim yaşanmıştı. Özellikle Conor McGregor'ın Khabib Nurmagomedov'ın eşi üzerinden yaptığı hakaret tepki çekmişti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Kendisini bir erkeğin sahip olduğu kıskanç bir eşe benzeten rakibine, Rus sporcunun eşi üzerinden yanıt veren Conor McGregor, Khabin Nurmagomedov'un düğün fotoğrafını paylaşmış ve eşini bir 'havlu' olarak nitelemişti. McGregor daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımı silmişti. Ancak mesajı silmesi McGregor'a yoğun tepki gösterilmesinin önüne geçememişti. Sosyal medya kullanıcıları, Conor McGregor'ı cahil bir ırkçı olmakla suçlamışlardı.
CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Conor McGregor emekli olduğunu açıklamasının ardından cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. İrlanda polisinin soruşturmasının, 2019 yılı başında bir kadın tarafından Conor McGregor hakkında yapılan şikayetten kaynaklandığı bildirilmişti. İsmi verilmeyen şikayet sahibinin, olayın gerçekleştiği yer olarak Dublin'deki bir oteli gösterdiği açıklanmıştı. Otel kayıtlarının, ünlü sporcunun o dönem otelde bulunduğunu gösterdiğine dikkat çekilmişti.
Soruşturmayı yürüten polislerin şikayet tarihten sonra, kamera kayıtları dahil olmak üzere bahsi geçen mekanda deliller topladıkları kaydedilmişti.
MAYWEATHER MAÇINDAN DA 89 MİLYON EURO KAZANMIŞTI
Conor McGregor, 2017 yılında Floyd Mayweather ile yaptığı maç sonrası da servetine 89 milyon euro koymuştu. O maçı da kaybeden Conor McGregor, kazanamadığı iki maçtan toplam 142 milyon euro kazanmış oldu. Las Vegas'ta gerçekleşen karşılaşmayı 10. rauntta teknik nakavtla Floyd Mayweather kazanmıştı. 114 milyon euro kazanç ile en çok kazanan sporcu olan Lionel Messi, listede 4. sırada yer aldı.
Listenin başında 164 milyon euro serveti ile şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift bulunuyor.
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Turk Gazetecilerinde isimleri ingilizce yazmasi olmasa daha iyi olur. Dagistanli dovuscunun ismi soyismi Habib Nurmuhammedov.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Birde boksör demiyorlarmı. . Deli oluyorum. . Bu kim ya ?Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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sise yere sabit tutturulmus beyinsiz güya artislik yapiyor- ezik herifCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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BOKSÖR rumuzlu bitik beyin, sen budala budala yorumlarını kendi branşından olanlara yap. Ahmak herif, boksör olduğunu sanmıyorum ama öyleyse bile belli ki yediğin yumruklar beyninde ağır hasara yol açmış. UFC nin tarihini ve Gregor denen şovmenin efsane UFC dövüşlerinin yanında sadece bir maymundan ibaret olduğunu araştır. Saf.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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sevimsizCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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adamın dibisin CONOR kim ne derse desin UFC senin sayende UFC olmuştur.Cevap Yaz 4 29 Yayından Kaldır
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İNSANDIŞI YARATIKCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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Bu dumbuk nabıb e yenildi o yeter canın cehenneme ıtCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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