Skandal MHK iddiası! Liste dışı bırakılmayan hakemlere verilen vaatler çok vahim
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MHK'nin 12 hakemi liste bırakmasının ardından kalan hakemlerle yaptığı toplantıya dair detayları Ömer Faruk Ünal anlattı. Ünal'ın iddialarına göre MHK Başkanı sistemin içinde kalan hakemlerle yaptığı toplantıda, "Her hafta sizin maçınız olacak, ceza meza yok, FIFA olacaksınız, Avrupa'da size maç vereceğiz. Yeter ki siz malum 3 takımın maçlarında hata yapmayın" dedi.
MHK'nin 12 hakemi liste bırakmasının yankıları sürerken Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Youtube'da yayınlanan Spor Gecesi programında çarpıcı bir iddiada bulundu.
"YETER Kİ MALUM 3 TAKIMIN MAÇINDA HATA YAPMAYIN"
Ömer Faruk Ünal, MHK Başkanı'nın liste dışı kalan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verileceğini ifade ettiğini belirtirken, "Her hafta sizin maçınız olacak, ceza meza yok, FIFA olacaksınız, Avrupa'da size maç vereceğiz, yeter ki siz malum 3 takımın maçlarında hata yapmayın." dediğini iddia etti. Öte yandan toplantıda "Biz sizlerle gideceğiz. Her hafta maçınız olacak. Hata yapsanız da yapmasanız da maçınız olacak rahat olun." ifadelerinin kullanıldığı öne sürüldü.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022