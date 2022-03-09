Skandal MHK iddiası! Liste dışı bırakılmayan hakemlere verilen vaatler çok vahim

MHK'nin 12 hakemi liste bırakmasının yankıları sürerken Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Youtube'da yayınlanan Spor Gecesi programında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"YETER Kİ MALUM 3 TAKIMIN MAÇINDA HATA YAPMAYIN"

Ömer Faruk Ünal, MHK Başkanı'nın liste dışı kalan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verileceğini ifade ettiğini belirtirken, "Her hafta sizin maçınız olacak, ceza meza yok, FIFA olacaksınız, Avrupa'da size maç vereceğiz, yeter ki siz malum 3 takımın maçlarında hata yapmayın." dediğini iddia etti. Öte yandan toplantıda "Biz sizlerle gideceğiz. Her hafta maçınız olacak. Hata yapsanız da yapmasanız da maçınız olacak rahat olun." ifadelerinin kullanıldığı öne sürüldü.